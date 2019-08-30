Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, прописывающий такие понятия, как "гараж", "машино-место", "гаражный комплекс". Новые нормы решат насущные гаражно-юридические проблемы.

Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух. Так как юридических гарантий, что автомобиль завтра не останется без крыши над кузовом, нет. Завтра окажется, что при строительстве гаража были нарушены какие-то нормы или он был построен там, где нельзя, и все - автомобилю вновь придется ночевать на улице.

Но даже если гаражи стоят на своем месте и все законно, если их владельцы захотят объединиться и решать все вопросы сообща, возникнут проблемы. Специальных норм, прописывающих работу обществ владельцев гаражей, нет. Если соседи по гаражам захотят юридически оформить свои отношения, они могут опираться на общие нормы Гражданского кодекса о некоммерческих юридических лицах и нормы законодательства о некоммерческих организациях. Как результат - возникает непонятная схема управления, а также проблемы с использованием общего имущества, вентиляционных систем, ремонтных боксов, электрохозяйства и т.п. Решить же споры - а они всегда появляются, когда люди начинают сообща заниматься важными лично для них делами - крайне трудно, так как правила не прописаны, и в итоге ситуации могут по-разному рассматриваться в судебной практике.

Кроме того, несмотря на принятые за последнее время изменения, касающиеся возможности оформления права собственности на машино-места в жилых домах, бизнес-центрах, других зданиях и сооружениях, законодательство не дает определения объекту, предназначенному для стоянки и хранения транспортных средств. В связи с этим владельцы зачастую не могут зарегистрировать свое право собственности на уже возведенный гараж.

"Законопроектом предлагается комплексное решение этих уже довольно "застарелых" для российской правовой действительности проблем в специальном нормативном правовом акте, - сообщил Павел Крашенинников. - Во-первых, законопроект предлагает общий подход к определению объекта, предназначенного для стоянки и хранения транспортных средств, государственной регистрации прав на него. Закрепляются определения понятий: гараж, гаражный комплекс, машино-место. Устанавливаются положения о доле каждого собственника гаража или машино-места в праве собственности на общее имущество, определяется перечень общего имущества собственников гаражей и основы его использования".

Во-вторых, по его словам, законопроект определяет формы объединений собственников гаражей или машино-мест: гаражный кооператив, который является видом потребительского кооператива, и гаражное товарищество, являющееся видом товарищества собственников недвижимости.

"Это позволит гражданам создавать некоммерческие организации с целью управления общим имуществом и решения других организационных вопросов", - сообщил Павел Крашенинников.

Он отметил, что законопроект предлагает наиболее полное решение "гаражной проблемы" с тем, чтобы обеспечить владельцам гаражей и машино-мест защиту права собственности, а также возможность комфортного использования своего транспортного средства.