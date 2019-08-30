Белорусский МАЗ представит новинки на российской выставке

Автобус третьего поколения МАЗ-303 экологического класса Евро-6 впервые продемонстрирует свою комфортабельность и универсальность на выставке COMTRANS 2019, которая ожидает посетителей в российской столице с 3 по 7 сентября.

Новинка Минского автомобильного завода, сообщили в компании, разработана как базовая модель для целого семейства пассажирской автотехники третьего поколения, которая предусматривает различные модификации, в том числе и по длине - от 9 до 18,5 метров.

Прежде всего, новое поколение автобусов, оснащенных инновационными агрегатами и электронными системами, отличается улучшенной эргономикой салона, что позволяет увеличить количество пассажиров. Общая вместительность салона достигает 110 человек, хотя количество мест для сидений - 26.

Для перевозки пассажиров по городским и пригородным маршрутам предназначен еще один белорусский проект - автобус среднего класса МАЗ-257030, в конструкции новой модификации которого заимствуется шасси среднетоннажного автомобиля. Высокий клиренс и рессорная подвеска, уточняют эксперты предприятия, позволяют эксплуатировать транспортное средство по самым неприхотливым дорогам. В автобусе, рассчитанном на 31 посадочное место, салон оборудован и багажными полками.

Грузовая техника представлена на выставке магистральными автопоездами, седельным тягачом МАЗ-54А02К с двигателем, работающим на природном газе, среднетоннажным автомобилем МАЗ-4381С0. Их тоже отличает не только современный дизайн, но и применение передовых конструкторских и технологических решений.

Остается только напомнить, что Минский автомобильный завод, основанный 75 лет назад, выпускает сегодня пассажирскую, грузовую, прицепную и специальную технику. Ежегодно на заводе проектируются как минимум две новинки.