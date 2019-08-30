Bloomberg: США хотят взыскать с КНР императорские долги

Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. Президент Дональд Трамп уже провел встречу с группой держателей облигаций, которые поддерживают эту идею.

Такую информацию в четверг распространило агентство Bloomberg. Облигации императорского Китая выпускались в начале прошлого века с целью привлечения средств на строительство в стране железных дорог. Огромное количество этих облигаций хранится у американских коллекционеров. Их также можно купить на онлайн-аукционах, пишет РИА Новости.

По подсчетам специалистов, сумма выплат с учетом инфляции, процентов и компенсаций может превысить триллион долларов. Однако власти Китая не признают долги дореволюционного правительства и отказываются их выплачивать.

Напомним, экономический конфликт между КНР и США продолжается с лета 2018 года. На днях Белый дом официально подтвердил очередное повышение пошлин с 1 сентября на ряд товаров, которые Китай экспортирует в США. Речь идет о "повышении ставки с 10 до 15%". Новые пошлины затронут импорт из Китая на общую сумму в 300 миллиардов долларов.