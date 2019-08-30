Депутат Верховной рады не смог выступить на украинском языке

Депутат Верховной рады Антон Киссе был вынужден перейти на русский язык после того, как рассмешил коллег своей попыткой выступить на украинском. Соответствующую видеозапись опубликовал в Facebook "24 канал".

Во время выступления в стенах украинского парламента Киссе рассказывал о проблемах одесских виноделов и при этом старался говорить на украинском, правда иногда использовал русские слова. После того, как его коллеги начали откровенно смеяться на ним, депутат окончательно перешел на русский.

Напомним, что 16 июля в силу вступил подписанный еще в мае бывшим украинским президентом Петром Порошенко закон об исключительном использовании украинского языка, согласно которому все госорганы и общественные организации страны обязаны использовать в своей работе только украинский язык. Действие закона не распространяется на частное общение и религиозные обряды.