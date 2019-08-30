Друг Александра Числова рассказал о тяжелой жизни актера

Перед смертью, наступившей утром 29 августа от осложнений после запущенной пневмонии, актер Александр Числов сильно сдал и испытывал проблемы с психикой - на фоне алкогольных злоупотреблений.

Об этом KP.RU рассказал близкий друг "короля эпизода" Денис Сердюков, последние пятнадцать лет снимавший у Числова комнату.

По словам Сердюкова, примерно за месяц до трагедии артист перестал выходить на кухню и начал отказываться от еды.

"День лежит, два лежит, через неделю я понял, что ситуация критическая", - рассказывает Денис. Сообщая, что поехал в Гильдию актеров со словами: "Давайте что-то делать. Еще немного, и как бы нам траурный портрет не пришлось вывешивать".

Там предложили отправить Числова в госпиталь, но, как уточнил Сердюков, "Саша был уже лежачим пациентом, ему требовалась специализированная медпомощь".

"В последнее время он стал мнительным, никого к себе не подпускал. Посмотрит какой-нибудь сериал, потом начинает выдумывать: "Ты мне порошок в еду подсыпаешь", - вспоминает Сердюков.

Добавляя: Числову казалось, что племянница хочет его отравить - чтобы отобрать квартиру. При том, что артист еще шесть лет назад сам написал на нее дарственную.

Теперь главная проблема - похороны Числова. Несмотря на сотни сыгранных ролей, жил артист очень скромно, из близких родственников у него осталась лишь мать, и провести траурные церемонии просто не на что.

"Надеюсь, Гильдия поможет с местом на кладбище, а журналисты - в финансовом плане", - предположил Сердюков.

Александр Числов родился в 1964 году в Грозном, в 1982-м семья переехала в Москву, где Александр окончил театральную студию.

Сниматься начал в восьмидесятые. В портфолио - роли в фильмах и сериалах "Кровавая барыня", "Участок", "Легенда №17", "Самый лучший фильм", "МУР есть МУР", "Петербургские тайны", "Каменская", "Облако-рай".