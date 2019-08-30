Эпидемия свинки охватила центры задержания мигрантов в США. За год в 57 учреждениях, расположенных на территории 19 штатов, зарегистрирован 931 случай заболевания.

Вирус подхватили не только беженцы из других стран, но и персонал, работающий с ними. В миграционной службе заявили, что прививки от гриппа и других заболеваний предоставляются только по запросу и "обычно не требуются".

"Свинка", она же эпидемический паротит - острая вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Заболевание проявляется повышением температуры, недомоганием, слабостью. Чаще болеют дети, напоминает телеканал ABC News.