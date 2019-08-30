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Игру в стиле "гонки по колено в грязи" отдают бесплатно в Steam

Текст:   Богдан Бобров
30.08.2019,  
16:00
Фото: Сайт DiRT Rally Фото: Сайт DiRT Rally
Фото: Сайт DiRT Rally

Дорожная пыль, летящие во все стороны ошметки грязи, рев мотора и визг шин в заносе на крутом повороте - всего этого в избытке хватает в драйвовой гонке DiRT Rally.

Этот питательный адреналиновый коктейль до окончания выходных можно получить совершенно бесплатно в интернет-сервисе Humble Bundle, специализирующемся на продаже цифровых копий компьютерных игр.

Стоит отметить, что полученный по электронной почте ключ для Steam-версии необходимо использовать до 5 сентября, после это сделать уже не получится. Активированная игра не обременена никакими ограничениями и останется в аккаунте навсегда.

Если же гоночные симуляторы - не ваш выбор, то можно обратить внимание на основного конкурента компании Valve в области цифровой дистрибуции. В Epic Games Store на безвозмездной основе отдают потрясающую Inside от команды разработчиков, подаривших миру Limbo.

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