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30.08.2019 07:39
Рубрика: Спорт

Кононов заявил, что ряд футболистов покинет "Спартак"

Текст: Максим Домчев
Главный тренер ФК "Спартак" Олег Кононов. Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев Главный тренер ФК "Спартак" Олег Кононов. Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Главный тренер ФК "Спартак" Олег Кононов. Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Браги" в плей-офф квалификации Лиги Европы рассказал об изменениях в составе клуба.

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По словам главного тренера команды, "Спартаку" нужны игроки высокого уровня. "Будут новички, также будет ряд футболистов, которые покинут "Спартак". Идет серьезное перестроение команды, и это возможно", - сказал он. Наставник команды не назвал имена тех, кто в итоге уйдет из клуба. Зато отметил, что ему нравится, как игроки работают на тренировках.

Одним из приобретений должен стать опорный полузащитник. По данным чешских СМИ, в четверг "Спартак" договорился со "Славией" о переходе в команду Алекса Крала. "Нацеленность на укрепление есть, руководство все понимает", - сказал Кононов.

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