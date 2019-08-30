Кононов заявил, что ряд футболистов покинет "Спартак"

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Браги" в плей-офф квалификации Лиги Европы рассказал об изменениях в составе клуба.

По словам главного тренера команды, "Спартаку" нужны игроки высокого уровня. "Будут новички, также будет ряд футболистов, которые покинут "Спартак". Идет серьезное перестроение команды, и это возможно", - сказал он. Наставник команды не назвал имена тех, кто в итоге уйдет из клуба. Зато отметил, что ему нравится, как игроки работают на тренировках.

Одним из приобретений должен стать опорный полузащитник. По данным чешских СМИ, в четверг "Спартак" договорился со "Славией" о переходе в команду Алекса Крала. "Нацеленность на укрепление есть, руководство все понимает", - сказал Кононов.