"Краснодар" и ЦСКА узнали соперников в Лиге Европы

В пятницу в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги Европы УЕФА. После вылета московского "Спартака" и тульского "Арсенала" Россия в данном турнире представлена двумя клубами - не прошедшим в Лигу чемпионов "Краснодаром" и гарантировавшим себе групповой раунд ЦСКА.
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Армейцы вошли в первую корзину, что позволило ожидать не самого страшного жребия. Краснодарцы же оказались во второй корзине.
"Краснодар" попал в группу С вместе со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором".
ЦСКА оказался в группе Н, где его оппонентами выступят болгарский "Лудогорец", испанский "Эспаньол" и венгерский "Ференцварош".
Финал Лиги Европы состоится в польском Гданьске 27 мая 2020 года.