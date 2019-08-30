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30.08.2019 14:53
Рубрика: Спорт

"Краснодар" и ЦСКА узнали соперников в Лиге Европы

Текст: Максим Домчев
В пятницу в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги Европы УЕФА. После вылета московского "Спартака" и тульского "Арсенала" Россия в данном турнире представлена двумя клубами - не прошедшим в Лигу чемпионов "Краснодаром" и гарантировавшим себе групповой раунд ЦСКА.
Фото: REUTERS/Eric Gaillard Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Армейцы вошли в первую корзину, что позволило ожидать не самого страшного жребия. Краснодарцы же оказались во второй корзине.

Фото: REUTERS/Eric Gaillard
"Зенит" и "Локомотив" узнали соперников в Лиге чемпионов

"Краснодар" попал в группу С вместе со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором".

ЦСКА оказался в группе Н, где его оппонентами выступят болгарский "Лудогорец", испанский "Эспаньол" и венгерский "Ференцварош".

Финал Лиги Европы состоится в польском Гданьске 27 мая 2020 года.

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