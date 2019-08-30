"Краснодар" и ЦСКА узнали соперников в Лиге Европы

Армейцы вошли в первую корзину, что позволило ожидать не самого страшного жребия. Краснодарцы же оказались во второй корзине.

"Краснодар" попал в группу С вместе со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором".

ЦСКА оказался в группе Н, где его оппонентами выступят болгарский "Лудогорец", испанский "Эспаньол" и венгерский "Ференцварош".

Финал Лиги Европы состоится в польском Гданьске 27 мая 2020 года.