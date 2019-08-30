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30.08.2019 14:20
Рубрика: Авто

Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения

Текст: Марина Гусенко
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Минтранс России разработал методические рекомендации для владельцев автодорог. Они размещены на сайте ведомства и включают в себя запреты на обгоны, перестроения, рекомендации по установке камер и ограничениям скорости движения машин.

Их цель - повышение безопасности на дорогах.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Например, предлагается устанавливать камеры видеонаблюдения, которые могут распознать порядка 15 составов нарушений, в том числе такие, как повороты в запрещенных местах или езда днем без включенного ближнего света, фиксация машин, которые не уступили дорогу пешеходам.

На пешеходных переходах предлагается ограничивать скорость движения авто до 40-60 километров в час. А на двухполосных шоссе шириной уже семи метров предлагается запретить, также запретить его на 500-700-метровых подходах к ней.