Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения

Минтранс России разработал методические рекомендации для владельцев автодорог. Они размещены на сайте ведомства и включают в себя запреты на обгоны, перестроения, рекомендации по установке камер и ограничениям скорости движения машин.

Их цель - повышение безопасности на дорогах.

Например, предлагается устанавливать камеры видеонаблюдения, которые могут распознать порядка 15 составов нарушений, в том числе такие, как повороты в запрещенных местах или езда днем без включенного ближнего света, фиксация машин, которые не уступили дорогу пешеходам.

На пешеходных переходах предлагается ограничивать скорость движения авто до 40-60 километров в час. А на двухполосных шоссе шириной уже семи метров предлагается запретить, также запретить его на 500-700-метровых подходах к ней.