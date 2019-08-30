Москва выразила надежду на адекватность нового украинского правительства

Москва рассчитывает, что новое поколение украинских политиков будет куда более ответственным и адекватным, чем его предшественники. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны", - говорится в официальном комментарии российского МИД.

На Смоленской площади также отметили, что будут оценивать новое украинское руководство по его практическим шагам и их результатам.

В четверг состоялось первое заседание Верховной Рады IX созыва, избранной в результате внеочередных парламентских выборов. В ходе сессии был назначен новый премьер-министр Алексей Гончарук, а также определен состав кабмина.