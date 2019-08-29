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29.08.2019 19:51
Рубрика: В мире

А обеды дорожают

Верховная рада Украины избрала премьера и спикера
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(7951)
В четверг открылась первая сессия нового, 9-го, созыва Верховной рады Украины. Мероприятие прошло без неожиданностей, по заранее озвученному плану и в атмосфере трогательного, но лицемерного единения между старыми и новыми украинскими политиками.
Действующий и бывшие президенты Украины слушают исполнение гимна на открытии первой сессии Верховной рады нового созыва. Фото: Reuters Действующий и бывшие президенты Украины слушают исполнение гимна на открытии первой сессии Верховной рады нового созыва. Фото: Reuters
Действующий и бывшие президенты Украины слушают исполнение гимна на открытии первой сессии Верховной рады нового созыва. Фото: Reuters

Прибывающих к зданию депутатов и гостей церемонии встречали несколько митингов - здесь были националисты, группа людей, называющих себя переселенцами с Донбасса, и некие активисты, настаивавшие на искоренении практики неавторизованного голосования. Многие депутаты, а также президент Зеленский перед появлением в парламенте заехали на Михайловскую площадь, где перед импровизированным мемориалом явили скорбь по карателям из "добровольческих батальонов", ровно пять лет назад разгромленных ополчением Донбасса в Иловайске и окрестностях. Минута молчания по этому поводу также была объявлена спикером Андреем Парубием перед сложением полномочий и пересадкой в зал, уже в роли рядового депутата. Юлия Тимошенко явилась в парламент на каблуках и в белом, Виталий Кличко на велосипеде, Владимир Зеленский без галстука, а Святослав Вакарчук с почти детским после посещения косметолога лицом. Благодарил за все каждого встречного и жал руки Петр Порошенко.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Косачев прокомментировал избрание нового спикера Верховной рады

После принесения присяги - ее с трибуны зачитал старейший депутат, 78-летний представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлий Иоффе - был объявлен двухчасовой перерыв на регистрацию, обретение удостоверений и обед в знаменитой столовой Верховной рады. Ее меню, традиционно возмущавшее своей дешевизной журналистов и население, в новом созыве, следуя за инфляцией, подорожало в среднем на 3-4 гривны.

Кадровых сенсаций не оказалось: спикером стал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, его первым заместителем - Руслан Стефанчук, называемый главным идеологом партии. Он же в кулуарах рассказал о планах конституционной реформы, и в частности - о планируемом сокращении количества депутатов до 300 человек. На пост премьера, как ожидалось, президент предложил 35-летнего юриста Алексея Гончарука, а на пост генпрокурора - заместителя главы президентского офиса и в прошлом штатного борца с коррупцией, работавшего при Порошенко в специализированном агентстве - Руслана Рябошапку. Прошлый генпрокурор без юридического образования Юрий Луценко растягивал свое пребывание в должности до последнего, и написал прошение об отставке последним - после открытия заседания Рады, и через сутки после сложения полномочий главой кабмина Владимиром Гройсманом.

Впрочем, перезагрузка исполнительной власти коснулась не всех. Так, сохранит свой пост министр внутренних дел Арсен Аваков - об этом в ходе заседания проговорилась волонтер и блогер, а ныне депутат от "Слуги народа" Лиза Богуцкая. Парламентские папарацци сняли экран ее телефона, где она с сожалением сообщала своей подруге, что Аваков продолжит возглавлять МВД, поскольку в окружении Зеленского опасаются нового госпереворота со стороны Порошенко. И в этих опасениях, как на экране смартфона, отразилось все лицемерное единение старой и новой власти - и при исполнении гимна, и перед фотографиями погибших карателей.

Между тем

Президент США Дональд Трамп распорядился провести углубленную проверку освоения Украиной американской военной помощи. На время ревизии предоставление помощи - в текущем бюджетном году она составляет 250 миллионов долларов - будет заморожено. Об этом со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщило издание Politico. Также эту информацию подтвердили в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса.

Фото: Александр Рогаткин.
Ополченцы Донбасса и ветераны ВСУ встретились в эфире российского канала

Как пишет Politico, Трамп желает убедиться, что выделяемая Киеву помощь "используется наилучшим образом с точки зрения интересов США". При этом аудит поручен не простым чиновникам, а персонально министру обороны Марку Эсперу и помощнику президента по национальной безопасности Джону Болтону. Такое решение, с одной стороны, целиком находится в русле политики Трампа по пересмотру бюджетов помощи союзникам США - например, в начале августа он объявил проверку финансовой отчетности Госдепартамента и Агентства по международному развитию (USAID) и приказал обоим ведомствам временно прекратить перевод финансовой помощи за рубеж. С другой стороны, заморозка военной помощи Украине последовала спустя считаные часы после отъезда Джона Болтона из Киева. И этот факт на Украине восприняли как многозначительный сигнал.

Дело в том, что Болтона в Киеве всерьез интересовали только две темы: получение компромата на отца и сына Байденов, оставивших на Украине жирный коррупционный след, а также принуждение Киева к отказу от любых форм экономического и научно-технического сотрудничества с Китаем. В частности, обсуждался формат расторжения сделки о продаже Пекину машиностроительного предприятия "Мотор Сич" и недопущение китайских покупателей к рынку сельскохозяйственной земли, который обещает открыть президент Зеленский. Публично этот вопрос был озвучен Болтоном в форме призыва к осторожности в отношениях с Китаем.

Судя по сообщениям украинских СМИ, Зеленский, в близком окружении которого хватает агентов влияния Демократической партии США, пока не дал Болтону однозначно положительный ответ на озвученные требования. И Дональд Трамп в свойственной ему прямолинейной манере путем заморозки военной помощи решил придать ускорение мыслям украинского президента и двусторонним отношениям, которые в логике Трампа должны "наилучшим образом служить интересам США".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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