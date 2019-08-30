На итальянском острове Стромболи снова проснулся вулкан

Новое извержение вулкана Стромболи, находящегося на одноименном острове недалеко от Сицилии, произошло поздно вечером в четверг.

Местные жители сообщили о мощном взрыве, после которого над кратером появился столб пепла и песка. По словам очевидцев, на западном склоне вулкана они заметили лаву. Власти острова заявили, что ситуация под контролем. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В минувшую среду геофизики и вулканологии Италии зарегистрировали "высокую сейсмоактивность", которая сопровождалась сильным выбросом пепла. Оживший вулкан тогда вызвал панику среди туристов. В тот же день многие приезжие спешно покинули остров, однако еще около 3 тысяч человек остались. Всего же на острове проживают не более 400 человек.