Новейший спутник Китая вышел из строя после выведения на орбиту

Китайский телекоммуникационный спутник ChinaSat-18, запущенный 19 августа с космодрома Сичан ракетой-носителем "Чанчжэн-3В", вышел из строя сразу же после выведения на орбиту.

Отмечается, что после отделения от ракеты спутник должен был совершить маневры, чтобы перейти на рабочую геостационарную орбиту, однако этого не произошло. Кроме того, на нем не раскрылись солнечные батареи. Такую информацию в четверг распространил американский специализированный сайт spacenews.com, пишет РИА Новости.

Этот спутник, принадлежащий компании China Satcom, стал первым аппаратом, изготовленным на базе модернизированной платформы DFH-4E. На случай потери он был застрахован на 250 миллионов долларов.