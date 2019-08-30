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Рубрика: В мире

Новейший спутник Китая вышел из строя после выведения на орбиту

Китайский телекоммуникационный спутник ChinaSat-18, запущенный 19 августа с космодрома Сичан ракетой-носителем "Чанчжэн-3В", вышел из строя сразу же после выведения на орбиту.

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Отмечается, что после отделения от ракеты спутник должен был совершить маневры, чтобы перейти на рабочую геостационарную орбиту, однако этого не произошло. Кроме того, на нем не раскрылись солнечные батареи. Такую информацию в четверг распространил американский специализированный сайт spacenews.com, пишет РИА Новости.

Этот спутник, принадлежащий компании China Satcom, стал первым аппаратом, изготовленным на базе модернизированной платформы DFH-4E. На случай потери он был застрахован на 250 миллионов долларов.

В мире Восточная Азия Китай Общество Космос
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