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30.08.2019 00:00
Рубрика: В мире

Кеды против

Обувной бизнес США выступил за отмену пошлин
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(7951)
Более 200 американских обувных компаний направили президенту США Дональду Трампу, а также министру финансов Стивену Мнучину и другим чиновникам, участвующим в торговых переговорах с Китаем, письмо с просьбой отменить новые пошлины на китайский импорт, которые начнут действовать с 1 сентября. В числе подписантов такие производители обуви, как Adidas, Converse, Crocs и Nike, крупные ретейлеры Foot Locker и JC Penney, а также небольшие и независимые обувные магазины. Об этом сообщает CNN.

На прошлой неделе Трамп пообещал повысить запланированные пошлины на импорт китайских товаров народного потребления, включая обувь, объемом 300 миллиардов долларов не на 10 процентов, как планировалось ранее, а на 15. Это стало ответным шагом на объявленное 23 августа Китаем введение с 1 сентября пошлин в 5-10 процентов на американские поставки объемом 75 миллиардов долларов.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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Американские пошлины начнут действовать с 1 сентября, хотя импорт большинства товаров останется беспошлинным до 15 декабря. На этот шаг Трамп пошел, чтоб не препятствовать предпраздничным распродажам. "Нет сомнений в том, что пошлины действуют как скрытые налоги, уплачиваемые американцами и их семьями", - говорится в письме. "Чрезвычайно важно, чтобы президент знал, что его новые налоги нанесут ущерб как сотрудникам предприятий, так и семьям, которые покупают обувь, - сказал Мэтт Прист, президент и главный исполнительный директор Ассоциации дистрибьюторов и розничных торговцев обуви США (FDRA, Foot Distributors and Retailers of America). - Обувные бренды уже заявили, что пошлины будут препятствовать росту рабочих мест".

В мире США Торговые войны
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