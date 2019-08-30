Обувной бизнес США выступил за отмену пошлин

На прошлой неделе Трамп пообещал повысить запланированные пошлины на импорт китайских товаров народного потребления, включая обувь, объемом 300 миллиардов долларов не на 10 процентов, как планировалось ранее, а на 15. Это стало ответным шагом на объявленное 23 августа Китаем введение с 1 сентября пошлин в 5-10 процентов на американские поставки объемом 75 миллиардов долларов.

Американские пошлины начнут действовать с 1 сентября, хотя импорт большинства товаров останется беспошлинным до 15 декабря. На этот шаг Трамп пошел, чтоб не препятствовать предпраздничным распродажам. "Нет сомнений в том, что пошлины действуют как скрытые налоги, уплачиваемые американцами и их семьями", - говорится в письме. "Чрезвычайно важно, чтобы президент знал, что его новые налоги нанесут ущерб как сотрудникам предприятий, так и семьям, которые покупают обувь, - сказал Мэтт Прист, президент и главный исполнительный директор Ассоциации дистрибьюторов и розничных торговцев обуви США (FDRA, Foot Distributors and Retailers of America). - Обувные бренды уже заявили, что пошлины будут препятствовать росту рабочих мест".