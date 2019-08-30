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30.08.2019 12:30
Рубрика: Общество

Онлайн-трансляция: Роман Вильфанд рассказывает о погоде в День знаний

Сегодня в медиацентре "Российской газеты" проходит пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда на тему: "Погода в День знаний. Какой будет осень".

На пресс-конференции расскажут о погоде в День знаний, о погодных аномалиях подходящего к концу лета в России и в Европе, а также дадут прогнозы на осень.

Фото: Pixabay
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "РГ" о том, когда придет настоящее "бабье лето". "Кем-то и когда-то было придумано, что "бабье лето" наступает с 14 числа сентября. Конечно же, это не так. Перед наступлением периода комфортной, теплой, сухой погоды должен быть период затяжного ненастья. Ожидая "бабье лето", сначала нужно пережить пронизывающий ветер и дождливую погоду. Стоит напомнить, что в июле и начале августа мы такой период уже пережили", - отметил Роман Вильфанд. Нынешняя репетиция "бабьего лета" не отменяет периода теплой и сухой погоды в сентябре. А когда он наступит - в Гидрометцентре обещают сообщить об этом заблаговременно.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ РГ-Видео
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