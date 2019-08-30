Redmi Note 8 Pro в тестах уничтожил флагманы 2018 года. Победа MediaTek?

Компания Xiaomi провела презентацию своего суббрендового "дешевого монстра" Redmi Note 8 Pro.

До официального анонса в Сеть попадали результаты различных бенчмарков, которые выдавали совсем запредельные для платформы MediaTek (на которой построен аппарат) показатели, что воспринималось аудиторией с определенной долей скепсиса.

Но вот смартфон официально вышел, и уже обнародованы первые результаты синтетических испытаний в AnTuTu.

По итогам проверки новинка набирает около 283 тысяч баллов. Согласно общему рейтингу бенчмарка, по производительности Redmi Note 8 Pro оставляет позади прошлогодние флагманы Samsung Galaxy Note 9 (248949 баллов), Samsung Galaxy S9+ (247214 баллов) и Huawei P20 Pro (198404). И все это при объявленной стоимости в 1399 юаней (13100 рублей), что в несколько раз ниже ценников на вышеперечисленные смартфоны.

Судя по всему, достигнуть таких успехов инженерам из Поднебесной во многом удалось благодаря чипу MediaTek G90T и жидкостной системе охлаждения, которые разработаны, в том числе, для запуска особо требовательных игр.

Несмотря на это, не стоит забывать, что "синтетика" - это не всегда самый объективный показатель быстродействия и плавности работы устройства.

В любом случае, стоит сперва дождаться объявления российских цен, а уже потом присмотреться как у нового процессора обстоят дела на практике с энергоэффективностью, нагревом, троттлингом в других неигровых и повседневных задачах.