По картам "Мир" вводятся скидки на оплату поездок в московском метро

Новости

Минпросвещения сократит количество учебников 13:04
Педагоги и родители высказались за запрет мобильников в школах 12:58
Ученые исследовали корабль легендарной пропавшей экспедиции 12:57
На шахте в КЧР обрушилась горная порода 12:50
Эд Ширан может написать главную тему к следующему фильму о Джеймсе Бонде 12:46
Первый день форума "Город образования" собрал рекордное число посетителей 12:45
Угнавший машину с ребенком красноярец отправится в колонию 12:40
В Мурманске откроются летние Баренц-игры 12:39
Васильева: Учителей максимально освободят от бумажной нагрузки 12:37
Пловчиха из Пензы Ольга Ключникова установила мировой рекорд 12:29
Друг Александра Числова рассказал о тяжелой жизни актера 12:26
В Перми ребенка не приняли в школу из-за отсутствия регистрации 12:22
В Москве проходит первый аукцион по продаже указателей метро 12:20
В КЧР арестован подозреваемый в хищении газа на 30 миллиардов 12:16
Первый дагестанский самолет совершил полеты на МАКС-2019 12:16
В Оренбуржье впервые выкормят вручную жеребенка лошади Пржевальского 12:08
В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов 12:00
Лукашенко и Путин обсудили по телефону повестку дня двусторонних отношений 11:53
В Москве начались осенние пробки 11:51
Белорусские полярники готовятся открывать летний сезон в Антарктиде 11:49
Путин поздравил Лукашенко с юбилеем 11:47
Умерла создательница мультфильма про муми-троллей Людмила Танасенко 11:45
В зоопарке Екатеринбурга вылупились павлинята 11:43
Военные России и Германии благоустроили братские могилы в Ленобласти 11:42
В Ингушетии пройдет экологическая акция "День реки Сунжа" 11:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
От чего можно отказаться в магазине с пользой для природы
От чего можно отказаться в магазине с пользой для природы
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
30.08.2019 11:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

По картам "Мир" вводятся скидки на оплату поездок в московском метро

Текст: Игорь Зубков
До 31 декабря 2019 года держатели бесконтактных карт "Мир" любых банков смогут ездить в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) со скидкой в 15 рублей, сообщает Национальная система платежных карт (оператор ПС "Мир").
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Собянин: Пересадка с метро на МЦД и обратно будет бесплатной

Скидка доступна только по картам "Мир" с бесконтактным модулем. Чтобы воспользоваться ею, нужно на несколько секунд приложить карту к одному из боковых турникетов, поддерживающих такой способ оплаты. После этого с карты будет списана полная стоимость разовой поездки, которая установлена в Московском метро для оплаты с банковских карт (42 рубля), часть этой стоимости (15 рублей) вернется на счет карты спустя несколько минут.

Итоговая стоимость разовой поездки составит 27 рублей, это дешевле поездки по карте "Тройка" (38 рублей).

Прием карт в Московском метрополитене и на МЦК обеспечивает банк ВТБ.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Летние каникулы для школьников предложили продлить до октября
Трамп отменил визит в Польшу из-за приближающегося урагана "Дориан"
В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря