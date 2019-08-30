По картам "Мир" вводятся скидки на оплату поездок в московском метро

До 31 декабря 2019 года держатели бесконтактных карт "Мир" любых банков смогут ездить в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) со скидкой в 15 рублей, сообщает Национальная система платежных карт (оператор ПС "Мир").

Скидка доступна только по картам "Мир" с бесконтактным модулем. Чтобы воспользоваться ею, нужно на несколько секунд приложить карту к одному из боковых турникетов, поддерживающих такой способ оплаты. После этого с карты будет списана полная стоимость разовой поездки, которая установлена в Московском метро для оплаты с банковских карт (42 рубля), часть этой стоимости (15 рублей) вернется на счет карты спустя несколько минут.

Итоговая стоимость разовой поездки составит 27 рублей, это дешевле поездки по карте "Тройка" (38 рублей).

Прием карт в Московском метрополитене и на МЦК обеспечивает банк ВТБ.