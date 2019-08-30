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30.08.2019 16:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Дылда" получила миллион на "Краю света"

Текст: Сусанна Альперина
Фестиваль "Край света. Восток", который в этом году в 9-й раз проходил на Сахалине, раздал призы. В самом начале церемонии руководитель фестиваля - его генеральный продюсер Алексей Агранович пригласил на сцену мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина для вручения приза лучшему сахалинскому кинематографисту - участнику традиционной программы "Сахалинский след". В этом году в ней приняли участие 13 фильмов, снятых в разных жанрах. Призер определялся интерактивным голосованием жителей Сахалинской области. Лауреатом стал фильм "Брошенный" Ивана Чанова - короткометражная история о бездомном, нашедшем в новогоднюю ночь на улице брошенного младенца. После объявления лауреата Алексей Агранович поделился новостью о том, что на следующий, юбилейный для фестиваля год, программа "Сахалинский след" может стать вторым конкурсом фестиваля - с отдельным профессиональным жюри.
Актер Александр Кузнецов. Кадр из фильма "Большая поэзия". Фото: www.kinopoisk.ru Актер Александр Кузнецов. Кадр из фильма "Большая поэзия". Фото: www.kinopoisk.ru
Актер Александр Кузнецов. Кадр из фильма "Большая поэзия". Фото: www.kinopoisk.ru

После этого были объявлены победители питчинга - сахалинского конкурса кинопроектов, который прошел во время фестиваля "Край света. Восток". Жюри конкурса, в которое вошли журналист, режиссер, продюсер, композитор, генеральный директор телеканала "Пятница", президент холдинга "ПрофМедиа" Николай Картозия, режиссеры и сценаристы Наташа Меркулова и Алексей Чупов, продюсеры Георгий Шабанов и кинокритик и продюсер Илья Шамазов рекомендовали поддержать все проекты, допущенные до второго тура. Призовой фонд конкурса составил 5 млн рублей и был распределен следующим образом: Зайцева Ольга, "Евстафий" - 1 900 тысяч рублей, Ким Игорь - "Детство 0.0" - 350 тысяч рублей, Кофман Алексей, "Заброшенная земля" - 350 тысяч, Малыш Марина "Море волнуется три" - 1 600 тысяч рублей, Михайлова Дарья "Тюлень и камбала", анимация - 500 тысяч рублей, Созонов Александр, "Соленый туман" - 300 тысяч (на разработку сценария).

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Профессиональное жюри основного конкурса распределило свои награды следующим образом: Специальный приз жюри (100 тысяч рублей) с формулировкой "за многообещающий режиссерский дебют" достался Александру Золотухину, режиссеру фильма "Мальчик русский" (Россия). Приз за лучшее исполнение женской роли (200 тысяч рублей) - актрисам Виктории Мирошниченко и Василисе Перелыгиной, сыгравшим главные роли в фильме "Дылда" Кантемира Балагова. Приз за лучшее исполнение мужской роли (также 200 тысяч рублей) - актерам Александру Кузнецову и Алексею Филимонову, исполнившим главные роли в фильме "Большая поэзия" Александра Лунгина.

Приз за лучшую режиссерскую работу (500 тысяч рублей) - Кристине Грозевой и Петару Вылчанову, режиссерам фильма "Отец" (Болгария). Этому же фильму вручили и приз зрительских симпатий. Гран-При 9 СМКФ "Край света. Восток" (один миллион рублей) жюри единогласно вручило фильму "Дылда" Кантемира Балагова.

Перед вручением приза председатель жюри Александр Миндадзе сказал о большой роли и вкладе Александра Сокурова в российский и мировой кинематограф - не только как режиссера, но и как педагога. Два выпускника его знаменитой "Кавказской мастерской" - режиссерского курса, набранного им в Нальчике, участвовали в этом году конкурсе и получили призы - это режиссеры Александр Золотухин и Кантемир Балагов.

Фото: Юрий Михайлишин/ Юрий Крочук
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Во время церемонии закрытия врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил о намерении создать Совет по развитию регионального кинематографа при губернаторе Сахалинской области и предложил войти в него продюсеру СМКФ "Край света. Восток" Алексею Аграновичу. В ближайших планах - работа над созданием базы для профессионального конкурентоспособного кинематографа на Сахалине, которая включает в себя запуск профессиональных образовательных программ, грантовую поддержку сахалинских кинематографистов, изучение опыта соседних регионов по работе с программами рибейтов и функционированию кинокомиссий, чтобы в будущем реализовать потенциал Сахалина, как съемочной площадки для российских кинематографистов и кинематографистов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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