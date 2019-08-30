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30.08.2019 08:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Сахалине открыли железную дорогу после реконструкции

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: Евгения Шерешевская/РГ Фото: Евгения Шерешевская/РГ
Фото: Евгения Шерешевская/РГ

В Южно-Сахалинске прошла торжественная церемония открытия после реконструкции островной железной дороги.

Построенная почти столетие назад японцами дорога с шириной колеи 1067 миллиметров полностью модернизирована и переведена на общесетевой российский стандарт 1520 миллиметров. За время реконструкции, начатой в 2003 году, проведено переустройство сотен километров путей, перестроены десятки мостов и тоннелей, модернизированы системы сигнализации и линии связи.
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С переходом на общесетевой стандарт повысится эффективность работы островной магистрали: увеличится скорость передвижения составов и объем перевозимых грузов. Отпадет необходимость замены колесных пар в вагонах, прибывающих с материка, а это снижение эксплуатационных расходов и экономия времени. Появилась возможность обновить парк железнодорожной техники.

В регион уже прибыли и прошли обкатку первые три скоростных рельсовых автобуса РА-3. Такой техники пока нет больше нигде в России. После церемонии открытия все ее участники совершили демонстрационную поездку на новом поезде и оценили его комфорт и ходовые качества.

С 1 сентября новый подвижной состав задействуют на пригородных маршрутах: Южно-Сахалинск - Томари, Южно-Сахалинск - Корсаков, Холмск - Чехов - Томари.

Ранее "РГ" сообщала об открытии пассажирского сообщения на отдельных участках Сахалинской железной дороги. В июне первый пассажирский поезд прошел по обновленному железнодорожному пути на Сахалине от станции Холмск до станции Томари и обратно. В июле состав с пассажирами проследовал от станции Взморье на юге острова до станции Ноглики на севере. С 1 сентября откроется пассажирское и грузовое сообщение по широкой колее на всей магистрали.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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