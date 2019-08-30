В Кремле рассказали о планах Путина на ВЭФ

"Как и петербургский форум, Восточный экономический форум пользуется большой популярностью у иностранных гостей", - рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В числе приглашенных - главы государств и правительств, руководители крупных компаний, ведущие политики и эксперты. Девиз форума - "Дальний Восток - горизонты развития". На нем будет четыре главные темы: "Новые решения для ускорения экономического роста", "Создавая условия для бизнеса", "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества" и "Новые решения для повышения качества жизни".

В программе - Международная конференция АТЭС, межстрановые бизнес-диалоги "Россия - Индия", "Россия - Китай", "Россия - Республика Корея", "Россия - Япония", "Россия - АСЕАН" и "Россия - Европа". Всего запланировано около 70 мероприятий. В них примут участие примерно 5 тысяч участников из более чем 50 государств, в том числе 3,7 тысяч делегатов из России. Из Японии ожидается самая представительная делегация - 230 человек, из Китая - 183, из Кореи - 103, из Индии - 73, из США - 65, из Великобритании - 53 и из Сингапура - 44. Приедут 486 глав российских компаний и 144 руководителя иностранных.

В первый день поездки в Приморье Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры обсудят вопросы развития особо привилегированного стратегического партнерства, включая взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в области безопасности и военно-технического сотрудничества.

Главы государств обменяются мнениями по вопросам международной и региональной повестки. Предполагается подписание ряда документов, на данный момент подготовлено 25. Как рассказал Ушаков, они затрагивают и торгово-инвестиционную сферу, и сотрудничество в области промышленности и ВТС, и образование, и культуру.

Лидеры примут совместное заявление "Через доверие и партнерство к новым вершинам сотрудничества", где будет изложен настрой на углубление двусторонних связей, включая более тесную внешнеполитическую координацию. Также Путин и Моди сделают заявления для СМИ. Еще российский лидер передаст индийскому премьеру марку, посвященную 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди.

Перед переговорами главы государств вместе посетят судостроительный комплекс "Звезда" - построенные там корабли в перспективе могут использоваться для доставки российской нефти и СПГ в Индию. Лидеры осмотрят завод и побеседуют с руководством и рабочими верфи. Вечером Путин и Моди посетят выставку, посвященную Дальнему Востоку, и по традиции проведут неформальный ужин тет-а-тет, с участием лишь переводчиков. "В ходе таких бесед предельно откровенно, доверительно обсуждаются основные международные и региональные проблемы, координация на международной арене", - рассказал Ушаков.

В тот же день российский президент проведет заседание президиума Госсовета "О национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года".

Следующий день Владимир Путин посвятит общению с приглашенными главами государств и правительств. Центральным событием станет пленарное заседание. В нем примут участие президенты России, Монголии, премьер-министры Индии, Малайзии и Японии. В своей речи российский лидер расскажет о планах развития Дальнего Востока, пригласит инвесторов активно вкладывать и изложит подходы к региональной экономической интеграции. Также он будет говорить о вопросах стабильности в АТР и принципах свободной торговли на основе норм ВТО и по вопросу допустимости ограничений и санкций, которые мешают торгово-экономическим связям, сообщил Ушаков.

Перед пленарным заседанием лидеры вместе проведут рабочий завтрак. А после "пленарки" отправятся на турнир по дзюдо.

Из двусторонних встреч в рамках ВЭФ в Кремле также назвали беседы с премьерами Малайзии, Японии и заместителем премьера Госсовета КНР. "Япония - традиционный гость, Синдзо Абэ уже четвертый раз приезжает каждый год и выполняет обещание: как сказал, что будет каждый год приезжать, то и не пропускает. Достаточно интересен сам этот факт", - заметил Ушаков. На встрече речь пойдет о двустороннем сотрудничестве и чувствительных вопросах - прежде всего, мирном договоре.

И, наконец, 6 сентября Путин встретится с представителями общественности и обсудит вопросы развития Дальнего Востока.