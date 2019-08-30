В Приморье сель сошел на железнодорожные пути

После ливней, которые накрыли в последние дни Приморский край, на железнодорожные пути сошел сель.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги, это произошло около 11 утра по местному времени. Движение по одному пути двухпутного электрифицированного участка Смоляниново - Новонежино закрыто. Отмечается что на движение пассажирских поездов сход селя не повлиял. Пострадавших и угрозы экологии нет.

В настоящее время на месте работают восстановительные поезда станций Первая Речка и Партизанск.

Напомним, в среду также из-за схода селей и подтопления пути было закрыто движение поездов на однопутном участке железной дороги Гвоздево - Барановский. Восстановительные работы там продолжаются.

Из-за сильных дождей, обрушившихся на Приморье, на территориях 15 муниципалитетов края ввели режим ЧС. Помимо Владивостока, куда мощные ливни всего за пару дней принесли месячную норму осадков, в список попали города Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Партизанск, Уссурийск и девять районов - Дальнереченский, Красноармейский, Лазовский, Надеждинский, Октябрьский, Партизанский, Пожарский, Пограничный и Хасанский.