Во Владивостоке побит рекорд 1900 года по объему осадков

В августе 2019 года во Владивостоке выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В учреждении отметили, что рекорд продержался 119 лет. Он был "установлен" в августе 1900 года. Однако прошедшие дни буквально изменили историю Приморского края.

Всего за несколько суток во Владивостоке выпало 483 мм осадков. Этот показатель превысил предыдущий рекорд на 60 мм. Только во вторник, 27 августа на город обрушилось почти 126 мм осадков. При этом дожди не прекращаются, то есть исторический максимум еще не достигнут.

"Наиболее сильные дожди приходятся в Приморье на июль, август, сентябрь и связаны они как с обычными циклонами умеренных широт, так и с тропическими циклонами - тайфунами, - сообщили в Гидрометцентре. - Самый интенсивный дождь был зарегистрирован во время сильной грозы во Владивостоке 7 августа 2001 года, когда за четыре часа выпало 140 мм, то есть почти месячная норма осадков".

Напомним, ранее власти Приморского края из-за сильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации во Владивостоке и 14 муниципалитетах.