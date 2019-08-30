Спасенной в нижегородском лесу девочке подарили торт

Пятилетнюю Зарину, найденную в лесу Нижегородской области на четвертые сутки поисков, 30 августа выписали из больницы. Об этом рассказал "РГ" руководитель поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.

При выписке нижегородские волонтеры подарили девочке торт и жилет, который светится в темноте. В больнице она провела восемь дней, сейчас выглядит здоровой и часто улыбается.

Родители и Зарина увозят домой, в Кулебаки, много других подарков, которые принесли нижегородцы в больницу. Отец Зарины рассказал, что дочка и жена чувствуют себя хорошо.

Напомним, девочка ушла в лес из села Степановка Вознесенского района Нижегородской области 18 августа. Четыре дня она провела в лесу без еды и питья, а когда ее нашли попросила "тортик и попить". Зарину искали более тысячи человек со всей России.