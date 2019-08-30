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30.08.2019 12:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Второй день продолжаются поиски годовалого ребенка, пропавшего из своей комнаты частного дома в селе Исмаилово Дюртюлинского района. Теперь к поискам подключились водолазы ГУ МЧС по Башкирии и многочисленные волонтеры.

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Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, сейчас в ребенка ищут более полусотни человек. Это и водолазы, и волонтеры поисковых отрядов "Поиск пропавших детей - Башкортостан" и "Лиза Алерт". Также в поисках задействованы кинологи с шестью служебными собаками, полицейские Дюртюлинского района, уголовного розыска, эксперты-криминалисты  и следователи. Активно помогают и местные жители. Но пока результатов нет.

Напомним, что о пропаже малыша, которому 1,2 года, заявила его мать ранним утром 29 августа. Обнаружила она исчезновение сына около пяти утра. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство малолетнего".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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