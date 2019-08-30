В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов

Второй день продолжаются поиски годовалого ребенка, пропавшего из своей комнаты частного дома в селе Исмаилово Дюртюлинского района. Теперь к поискам подключились водолазы ГУ МЧС по Башкирии и многочисленные волонтеры.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, сейчас в ребенка ищут более полусотни человек. Это и водолазы, и волонтеры поисковых отрядов "Поиск пропавших детей - Башкортостан" и "Лиза Алерт". Также в поисках задействованы кинологи с шестью служебными собаками, полицейские Дюртюлинского района, уголовного розыска, эксперты-криминалисты и следователи. Активно помогают и местные жители. Но пока результатов нет.

Напомним, что о пропаже малыша, которому 1,2 года, заявила его мать ранним утром 29 августа. Обнаружила она исчезновение сына около пяти утра. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство малолетнего".