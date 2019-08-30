В Ульяновской области органы опеки изъяли из приемной семьи 12 детей в связи с подозрением на нарушение их прав со стороны взявшей их под опеку женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

- В полицию поступило заявление о ненадлежащем исполнении жительницей Ульяновской области обязанностей по воспитанию и содержанию приемных детей, - говорится в сообщении. - В этой связи начата проверка. Установлено, что жительница города Димитровград воспитывает 12 приемных детей в возрасте от 8 до 15 лет. В настоящее время воспитанники изъяты из семьи органами опеки. Инспекторы опрашивают несовершеннолетних и проверяют условия их проживания.

Напомним, накануне о ситуации в этой семье рассказал в соцсетях депутат городской думы Димитровграда Алексей Трифонов. Ссылаясь на самих детей, он сообщил, что женщина оформила опеку над детьми, но "не пытается заботиться об их благополучии". В частности сообщается, что детей, якобы, скудно кормят, за малейшие провинности подвергают телесным наказаниям, не обеспечивают новой одеждой, и лишь перед проверками со стороны органов опеки на столе у ребят появляются фрукты и лакомства, которые, впрочем, забирают после завершения проверки.

О проблеме стало известно от воспитателя детского лагеря "Звездочка", куда детей, о которых идет речь, направили отдыхать. Заподозрив, что права ребят в приемной семье нарушаются, педагог сообщила об этом в надзорные органы, после чего прокуратура инициировала проверку.