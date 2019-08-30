На севшем из-за птиц в Екатеринбурге самолете не нашли повреждений

Самолет Airbus A321 компании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Петербурга в Худжанд, отправится в пункт назначения после дозаправки. Ранее борт совершил внеплановую посадку в Екатеринбурге, сообщила "РГ" пресс-служба компании "Уральские авиалинии".

Напомним, после взлета командир рейса U6-2641 доложил о возможной неисправности колеса. Тем временем в Пулково провели осмотр взлетно-посадочной полосы и обнаружили перья птиц.

Тогда принято было решение совершить внеплановую посадку в Екатеринбурге. В Кольцово борт приземлился без происшествий, ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.

В аэропорту самолет проверили технические специалисты. Они пришли к выводу, что повреждений нет, что с колесами все в порядке. Таким образом, в таджикский город Худжанд пассажиры улетят на этом же самолете.

Борт вылетит сразу после дозаправки.