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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербуржца в костюме коня засудили за нарушение авторских прав

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Петербурге Смольнинский районный суд оштрафовал мужчину, собиравшего деньги за фотосессию в костюме коня Юлия из мультика "Три Богатыря" за нарушение авторских прав.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, мужчина должен будет заплатить в казну штраф в размере 1500 рублей, также у него заберут костюм, который состоит из трех частей: головы, туловища и копыт.

Фото: iStock
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Эта история началась 27 февраля, когда мужчину в костюме коня Юлия заметили на Дворцовой площади. Аниматор фотографировался с туристами за деньги, за один снимок мужчина просил 300 рублей.

Но никакого договора со студией "Мельница", которой принадлежат авторские права на героев мультика, у аниматора не было.

Во время рассмотрения дела была проведена экспертиза, она показала, что хотя сам мультик нарисован в 2D, ростовая кукла является объемной переработкой оригинального персонажа. Создатели костюма скопировали образ гнедого антропоморфного коня, повторили выпученный взгляд, который отличает Коня Юлия, использовали характерные пропорции, прекрасно запомнившиеся всем, кто смотрел мультфильм "Три Богатыря".

Стоит отметить, что данное дело первое в своем роде. Аниматоры в костюмах ростовых кукол из известных отечественных и зарубежных мультфильмов заполонили улицы Петербурга примерно год назад. Они настойчиво предлагают фотографироваться туристам, а потом требуют за каждый снимок от 300 до 700 рублей. На "зебр", "коней" и "медведей" регулярно заводят дела о незаконном предпринимательстве и вымогательстве.

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