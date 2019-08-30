Пропавшую в лесу под Петербургом девочку нашли живой

Благополучно завершились поиски шестилетней девочки, которая пропала в лесном массиве у деревни Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области. Ребенка нашли спасатели и передали родителям, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поиски девочки велись несколько часов. В них были задействованы спасатели, полицейские, волонтеры и жители деревни. Всего массив прочесывали около ста человек.

В спасательную службу обратился дедушка девочки. Они вместе пошли в лес за грибами и в какой-то момент пенсионер обнаружил, что внучка исчезла.

Спасатели рассчитывали, что девочка не успела далеко уйти. Участники поисковой операции разделили территорию на квадраты и методично проходили каждый сектор. Наконец девочку смогли найти. Малышка не пострадала и не успела сильно проголодаться.