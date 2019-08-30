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30.08.2019 18:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Женщина у штурвала в России становится хорошей приметой

Текст: Светлана Сибина
В команду яхты "Сибирь", идущую в Антарктиду, берут и женщин. Их уже давно не считают причиной несчастий на корабле. И дамы активно этим пользуются.

- Из 120 заявок, поступивших от желающих принять участие в кругосветке на борту "Сибири", 15 подали женщины, - заявил на пресс-конференции в Северо-Западном филиале "РГ" капитан Сергей Щербаков. - Мы отобрали две семейные пары, а также даму-хирурга, которые имеют и большой опыт путешествий, и огромное желание.

Фото: Омский яхтклуб
Яхта "Сибирь" вышла в открытое море

По словам путешественников, присутствие женщин на борту дисциплинирует команду. "По крайней мере, по всей палубе не валяются мужские носки", - шутят матросы.

- А если серьезно, женщина более дисциплинированы, выносливы. Гораздо прилежней осваивают профессию. Осенью набираем в школу 50 девушек и 120 юношей. К весне остаются 90 процентов первых и 15 процентов вторых, - утверждает капитан-инструктор Санкт-Петербургской практической мореходной школы Сергей Тимошков. - В один из последних походов на паруснике "Штандарт" к команде было 40 дам и вдвое меньше парней. И поход от этого никак не пострадал.

Пресс-конференция в "РГ" была посвящена кругосветному путешествию яхты "Сибирь" к берегам Антарктиды. Два века назад военные парусники под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева отшвартовались от пирса Санкт-Петербурга и взяли курс к неведомым берегам. Достигли цели и нанесли на карту новый континент. Теперь исторический маршрут пройдут наши современники, а также современницы.

"Сибирь" отправится из Северной столицы 3 сентября. Флаг России на станции Беллинсгаузена мореплаватели водрузят, как это было 200 лет назад, 28 января, правда уже 2020 года.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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