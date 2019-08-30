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30.08.2019 12:01
Рубрика: Дороги

В России построят новую дорогу к Крымскому мосту

Текст: Юлия Кривошапко
На Юге России появится новая дорога, которая позволит разгрузить подъезд к Крымскому мосту.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Предполагается выполнить строительство нового направления трассы А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк, переходящей в трассу А-290 Новороссийск - Керчь на протяжении от пересечения с дальним западным обходом Краснодара до участка 73 - 100 километров автодороги А-290.

Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Строительство трассы в обход Волгограда началось раньше графика

Сейчас ведется подготовка обоснования инвестиций для строительства дороги, уточнили "Российской газете" в Минтрансе. Завершение работ запланировано в 2022 году.

Реконструкция магистрали А-289 предусмотрена федеральным проектом "Коммуникации между центрами экономического роста", входящим в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. На эти цели предусмотрено 86,9 миллиардов рублей.

В мае 2019 года на заседании научно-технического совета Росавтодор рассмотрел варианты трассировки дороги.

Учитывая интенсивность движения при реконструкции существующей дороги, пришлось бы выполнять устройство шести полос движения и множества обходов населенных пунктов, переустройство большего количества коммуникаций. Это дороже строительства дороги по новому направлению.

В связи с тем, что разработка документации по планировке территории пока не завершена, для исключения спекуляции земельными участками под строительство координаты трассы не распространяются, пояснили в Минтрансе.