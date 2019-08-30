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30.08.2019 11:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Транспортный налог на Южном Урале станет самым низким в регионе

Текст: Мария Лисина

Поправку в законодательство внесли депутаты региона. С начала следующего года владельцы "народных" легковых авто будут платить на треть меньше. Коснется новшество и мотоциклистов.

Фото: iStock
О долгах по налогам начали сообщать через sms и банковские приложения

В частности, для легковых автомобилей мощностью 100 и менее лошадиных сил налог снижен с 7,7 рубля до 5,16 за одну л.с. За машину помощнее (до 150 л.с.) будут платить вместо 20 рублей лишь 13,4.

Владельцы мотоциклов и мотороллеров также ощутят разницу. Раньше двухколесный транспорт мощностью 20-36 "лошадок" обходился в 7,7 рубля, маломощный - в 4,6. Теперь ставки составят 5,16 и 3,08 рубля за каждую единицу мощности, соответственно.

- Работу по снижению налоговой нагрузки на автовладельцев мы последовательно проводим уже несколько лет. Сначала мы дали льготу пенсионерам-владельцам автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил. Затем расширили действие льготы для пенсионеров на автомобили мощностью до 180 лошадиных сил, - сообщил председатель комитета по бюджету и налогам областного заксобрания Владимир Мякуш.

Новая льгота позволит сэкономить примерно миллиону жителей Челябинской области. Сумма выпадающих доходов бюджета составит при этом 300 миллионов рублей.

Экономика Финансы Налоги Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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