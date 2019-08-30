Транспортный налог на Южном Урале станет самым низким в регионе

Поправку в законодательство внесли депутаты региона. С начала следующего года владельцы "народных" легковых авто будут платить на треть меньше. Коснется новшество и мотоциклистов.

В частности, для легковых автомобилей мощностью 100 и менее лошадиных сил налог снижен с 7,7 рубля до 5,16 за одну л.с. За машину помощнее (до 150 л.с.) будут платить вместо 20 рублей лишь 13,4.

Владельцы мотоциклов и мотороллеров также ощутят разницу. Раньше двухколесный транспорт мощностью 20-36 "лошадок" обходился в 7,7 рубля, маломощный - в 4,6. Теперь ставки составят 5,16 и 3,08 рубля за каждую единицу мощности, соответственно.

- Работу по снижению налоговой нагрузки на автовладельцев мы последовательно проводим уже несколько лет. Сначала мы дали льготу пенсионерам-владельцам автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил. Затем расширили действие льготы для пенсионеров на автомобили мощностью до 180 лошадиных сил, - сообщил председатель комитета по бюджету и налогам областного заксобрания Владимир Мякуш.

Новая льгота позволит сэкономить примерно миллиону жителей Челябинской области. Сумма выпадающих доходов бюджета составит при этом 300 миллионов рублей.