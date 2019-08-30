Россиянки завершили выступление на US Open в одиночном разряде

Все российские теннисистки выбыли из борьбы в одиночном разряде на Открытом чемпионате США.

Ни одной россиянке не удалось преодолеть барьер второго круга. Екатерина Александрова встречалась с китаянкой Чжан Шуай. Матч получился упорным, и россиянка была близка к тому, чтобы переломить ход встречи, но не получилось. За два часа и 25 минут Александрова уступила - 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.

Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть сопротивление Кики Бертен из Нидерландов - 5:7, 4:6. Маргарита Гаспарян и вовсе смогла взять всего один гейм во встрече против Йоханны Конте из Великобритании - 1:6, 0:6.

Последней на корт вышла Анна Калинская. Но и она не смогла переиграть американку Кристи Ан - 2:6, 3:6.