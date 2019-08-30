Самый меткий: на Т-90 установят прицел "Содема"

Танки Т-90 планируется оснащать новейшим модернизированным прицелом "Содема", который в настоящее время устанавливается на боевые машины пехоты БМП-3.

Об этом на полях авиасалона МАКС-2019 сообщил первый заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Сергей Попов.

По его словам, процесс установки нового комплекса займет от двух месяцев до полугода.

Кроме того, прицел будет использоваться для модернизации зарубежной техники по линии военно-технического сотрудничества.

- Сама "Содема" уже запущена в серию, и применять ее в составе другой техники не так сложно: нужно лишь провести небольшой комплекс испытаний, а при необходимости адаптировать прицел, - цитирует Попова агентство ТАСС.

БМП-3 с новейшим отечественным прицелом начали поступать в войска в 2017 году.

"Содема" заменил два прицела наводчика-оператора "СОЖ-М" и "Весна-К", которыми оснащалась российская легкобронированная техника ранее.

Как отмечает производитель, прицельный комплекс позволяет вести наблюдение за полем боя, обнаруживать и опознавать цели, измерять дальность до цели, обеспечивать ведение прицельной стрельбы в любое время суток и в условиях недостаточной видимости.

Прицел имеет имеет независимую стабилизацию поля зрения в двух плоскостях, оснащен дневным визирным и тепловизионным каналами, встроенным лазерным дальномером и каналом наведения управляемой ракеты.

Цели типа "танк" прибор позволяет опознавать на расстоянии до 5,5 километра, при этом максимальная погрешность составляет не более пяти метров.