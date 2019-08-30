Стало известно о сенсационных снимках мертвой Мэрилин Монро

О том, как фотографу удалось подкупить охранников, идет речь в новом фильме о символе Голливуда 1950-х годов, который вышел на телеканале Fox News. По этическим соображениям, снимки в фильме не демонстрируются. Американскому фотографу Ли Винеру удалось проникнуть в морг Лос-Анджелеса, куда привезли тело актрисы, предположительно, подкупив охранников двумя бутылками виски.

Пятого августа 1962 года он снял пять пленок, три из которых передал в редакцию самого популярного на тот момент светского издания Америки Life, однако его руководство приняло решение не печатать их из-за этических соображений. Еще две пленки фотограф оставил в своем тайном сейфе и никому не говорил о них до своей смерти в 1993 году. Спустя годы их обнаружил его сын Дэвик Винер, который рассказал об этом во время съемок ленты "Скандал: смерть Мэрилин Монро".

Уход из жизни самой яркой американской блондинки по-прежнему является предметом многочисленных спекуляций. По одной версии, она покончила с собой, по другой, была убита за то, что много знала о "закулисной жизни" Белого дома.

В течение своей относительно короткой жизни и даже более короткой карьеры Мэрилин Монро боролась, со своей стороны отмечает в своих мемуарах "Мэрилин и я", другой фотограф, ее друг Лоуренс Шиллер, в книге которого представлены 50 редких, ранее не публиковавшихся снимков голливудской звезды. Хотя, как сообщается, ее фильмы собрали огромные по тем временам деньги - около 200 миллионов долларов (более 1,4 миллиарда в перерасчете на сегодняшний день), Монро, по словам автора также понесла ряд личных и профессиональных потерь. Ее влияние все еще живо по сей день, а личные вещи Монро постоянно продаются по самым высоким ценам на многочисленных аукционах по всему миру. "В некотором смысле, она сегодня более популярна и известна, чем была тогда", - утверждает Шиллер.

В своей книге автор ведет речь о не слишком хорошо известных подробностях из жизни актрисы, которые цитирует американское издание The Insider. Мэрилин Монро родилась в 1926 году и была записана в метрике как Норма Джин Мортенсон. Однако затем была крещена уже как Норма Джин Бейкер. Ее мать, Глэдис Бейкер, страдала параноидальной шизофренией и была помещена в больницу, когда Норме Джин было только три года. У Глэдис Бейкер было еще двое детей от предыдущего брака, но ни один из них не жил с ней. Норма Джин никогда не знала своего отца, хотя ее мать утверждала, что это был сотрудник одной из голливудских студий по имени Чарльз Стэнли Гиффорд. Норма Джин большую часть своего детства жила с разными друзьями и родственниками.

Грейс и Док Годдард были первыми ее опекунами. Глэдис Бейкер платила паре 25 долларов в неделю, чтобы они присматривали за ее маленькой дочерью. Семейная жизнь Нормы Джин начала стабилизироваться, когда она переехала в дом "тети Ани", подруги семьи Годдардов. Девушка начала встречаться с местным молодым человеком по имени Джим Догерти. Они поженились в 1942 году. Бейкер - теперь Догерти - было всего 16 лет, но женитьба на этом начинающем сотруднике полиции, помогла ей избежать возвращения в приемную семью. Догерти начала использовать имя Мэрилин Монро примерно в 1946 году, хотя до 1956 года она официально не меняла свое имя. Пока ее муж служил за границей в морской пехоте, Монро начала работать на местной фабрике в Ван-Найс, штат Калифорния. Фотограф, также работающий там, спросил, не возражает ли она, чтобы ее сфотографировали. Так началась ее модельная карьера.

В 1946 году она и Джим Догерти развелись. Вскоре после этого она подписала контракт со студией 20th Century Fox под своим новым сценическим именем Мэрилин Монро. После подписания контракта она покрасила волосы в светлый оттенок блондинки, что вскоре стало ее торговой маркой. Дальнейшее хорошо известно. Девушку заметили в Голливуде и стали приглашать на роли блондинок, не блещущих интеллектом. Первый фильм Монро "Дамы хора" был выпущен в 1948 году. Середина 1950-х годов станет кульминацией ее карьеры. Тогда вышли знаменитые ленты: "Джентльмены предпочитают блондинок" (в нашем прокате "В джазе только девушки"), "Как выйти замуж за миллионера". Мэрилин была известна тем, что привлекла большую аудиторию к своим фильмам.

Живя в Нью-Йорке, Монро работала с режиссером Ли Страсбергом. Позже он говорил: "Я работал с сотнями и сотнями актеров и актрис, и есть только двое, которые выделяются среди всех них. Номер один - Марлон Брандо, а вторая - Мэрилин Монро". В 1955 году Монро завела отношения со знаменитым американским драматургом Артуром Миллером, которого она знала несколько лет. Они поженились год спустя, а на их обручальных кольцах было написано "Отныне навсегда". "Это первый раз, когда я действительно влюбилась", - сказала Монро о Миллере. В семейной жизни вскоре начались проблемы. Пара безуспешно пыталась стать родителями, а Миллер так и не смог сделать "из легкомысленной блондинки" серьезную актрису. Проблемы между Миллером и Монро достигли апогея на съемочной площадке фильма "Несоответствия", основанного на коротком рассказе, написанном Миллером. Вскоре супруги развелись. А актрисе припишут романы с президентом Джоном Кеннеди и его братом Робертом.

Она была уволена со съемок своего последнего фильма "Что-то должно быть отдано" за то, что не появилась на съемочной площадке. А пятого августа 1962 года актриса скончалась в своей резиденции в Лос-Анджелесе в возрасте 36 лет. В сообщении коронера в качестве причины смерти упоминалась передозировка барбитурата. У нее была трудную жизнь, подорванная личными кризисами. Тем не менее, она остается одной из самых известных и узнаваемых звезд Голливуда.