Новости

В Греции 13 человек стали жертвами вируса лихорадки Западного Нила 00:54
ДНР обвинила Киев в издевательствах над пленным ополченцем 00:51
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана 00:21
Трамп назвал космос следующей областью военных действий 00:13
Новый глава МИД Украины взял полгода на решение конфликта в Донбассе 29.08.2019
Власти Колумбии продолжат выполнять соглашение с повстанцами 29.08.2019
Постпред РФ: Ликвидированных боевиков в САР выдают за "невинных младенцев" 29.08.2019
Бывшие командиры ФАРК в Колумбии заявили, что снова берутся за оружие 29.08.2019
Калашников: Новые премьер и глава МИД Украины - не самостоятельные фигуры 29.08.2019
Верховная рада утвердила новый состав правительства 29.08.2019
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах 29.08.2019
Ураган "Дориан" может стать одним из самых мощных в истории Америки 29.08.2019
Похожий на гранату предмет найден в водосточной трубе дома в Москве 29.08.2019
Макей и Болтон договорились продолжить политический диалог 29.08.2019
В Госдуме оценили идею сокращения рабочей недели до 12 часов 29.08.2019
Novikov School открывает гастрономический лекторий 29.08.2019
Детсады Подмосковья создадут программы подготовки к школе 29.08.2019
Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков 29.08.2019
Внук сбитого в Заполярье летчика воссоздал на видео его последний бой 29.08.2019
Слуцкий: Зеленский зачищает вертикаль власти 29.08.2019
Прокуратура Димитровграда проверит жалобы приемных детей на опекуна 29.08.2019
Новым главой МИД Украины стал Пристайко 29.08.2019
В Севастополе с серозным менингитом госпитализировали 35 человек 29.08.2019
Медведев сменил руководителя Фонда защиты прав дольщиков 29.08.2019
Врачи предупредили о вреде употребления кофе при хронической усталости 29.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
Куда жаловаться на шумных соседей
Куда жаловаться на шумных соседей
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
30.08.2019 00:21
Рубрика: В мире

Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. Фото: AP Photo/Carolyn Kaster Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Президент США Дональд Трамп отменил запланированный на ближайшие выходные визит в Польшу из-за приближения к штату Флорида мощного урагана "Дориан". Об этом американский лидер заявил в четверг, выступая перед журналистами в Белом доме.

Фото: AP Photo/Lukasz Szeleme
Премьер-министр Польши призвал создать новую базу НАТО в стране

"Сейчас необходимо удостовериться в том, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся урагане", - заявил американский лидер, подчеркнув, что в такой момент для него важно оставаться в США.

Трамп отметил, что отправит в Варшаву вице-президента Майка Пенса, который вместо него примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, пишет ТАСС. Глава Белого дома уже поговорил с президентом Польши Анджеем Дудой, выразив ему наилучшие пожелания от себя и американского народа. По словам Трампа, он посетит Варшаву в ближайшее время.

Визит американского президента в Польшу должен был состояться с 31 августа по 2 сентября. В его рамках были запланированы переговоры с польским руководством о сотрудничестве в области безопасности, экономического и энергетического взаимодействия.

В мире США В мире Европа Польша
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
ФАС попросила премьера проконтролировать развитие конкуренции в РФ
Россия выплатит задолженность по взносам в Совет Европы
В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами
"Зенит" и "Локомотив" узнали соперников в Лиге чемпионов