Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана

Президент США Дональд Трамп отменил запланированный на ближайшие выходные визит в Польшу из-за приближения к штату Флорида мощного урагана "Дориан". Об этом американский лидер заявил в четверг, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Сейчас необходимо удостовериться в том, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся урагане", - заявил американский лидер, подчеркнув, что в такой момент для него важно оставаться в США.

Трамп отметил, что отправит в Варшаву вице-президента Майка Пенса, который вместо него примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, пишет ТАСС. Глава Белого дома уже поговорил с президентом Польши Анджеем Дудой, выразив ему наилучшие пожелания от себя и американского народа. По словам Трампа, он посетит Варшаву в ближайшее время.

Визит американского президента в Польшу должен был состояться с 31 августа по 2 сентября. В его рамках были запланированы переговоры с польским руководством о сотрудничестве в области безопасности, экономического и энергетического взаимодействия.