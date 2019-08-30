Украина, США и Польша подпишут соглашение о безопасности поставок газа

Представители Украины, Соединенных Штатов и Польши подпишут в субботу, 31 августа, соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа. Об этом сообщает бюро представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

"Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ (сжиженного природного газа), а также газовых соединений в регионе", - цитирует польские власти ТАСС.

В подписании документа будут участвовать министр энергетики США Рик Перри, сам Наимский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Делегации трех стран также обсудят результаты двустороннего сотрудничества в области ядерной энергетики, энергетической инфраструктуры, кибербезопасности и ископаемого топлива.

Ранее польская энергетическая компания PGNiG сообщила о том, что будет продавать Украине регазифицированный СПГ, закупаемый у США.