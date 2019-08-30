В Гидрометцентре объяснили 15-градусные перепады температур

Большие перепады между ночными и дневными температурами, которые наблюдаются в средней полосе России, происходят из-за отсутствия облачности, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Так, например, в ближайшие дни воздух в Московском регионе в светлое время суток будет прогреваться до +25 и даже, возможно, +27 градусов, но ночью остывать до +10…+13 градусов.

"Воздух сейчас сухой и прозрачный. Нет облачности. Днем солнце прогревает почву, от почвы прогревается воздух, поэтому температура повышается до 20 и более градусов. А ночью из-за отсутствия облаков тепловая энергия уходит в безвоздушное пространство. И земля быстро охлаждается, а от нее и нижний слой воздуха. Поэтому такие перепады температуры",- рассказывает синоптик.

По словам Людмилы Паршиной, если бы на небе было много облаков, то ночи были бы теплее, а дни - прохладнее. Потому что ночью облака бы препятствовали выхолаживанию почвы и нижнего слоя атмосферы. Тепло бы отражалось от облаков и возвращалось к земле. Таким образом сглаживались бы температурные контрасты.

Впрочем, для так называемого бабьего лета перепады между дневными и ночными температурами тоже характерны. Днем обычно погода напоминает летнюю, а по ночам - уже осень.

По народным приметам, "бабье лето" в среднюю полосу приходит с 14 сентября. Но с научной точки зрения, "бабье лето" - это приход азорского антициклона, с которым устанавливается сухая и солнечная погода.

Когда этой осенью ожидать его прихода, сегодня на пресс-конференции в "Российской газете" расскажет научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.