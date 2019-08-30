В июле граждане взяли рекордный объем автокредитов

Банки в июле выдали гражданам почти 70 миллиардов рублей автокредитов. Это рекордный показатель за весь период наблюдения с 2014 года, отмечает в своем отчете Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Рост автокредитования связан с возобновлением действия госпрограмм льготного приобретения автомобилей, считают специалисты.

В июле 2019 года сумма выданных автокредитов (на новые и авто с пробегом) составила 69,5 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель увеличился на 34,2 процента (в июле 2018 года - 51,8 миллиарда рублей).

"В июле 2019 года выросли как количество выданных автокредитов, так и их объемы, - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Этому, в первую очередь, способствовало выделение с 1 июля дополнительных средств на реализацию государственных программ льготного автокредитования. В последние годы госпрограммы оказывают существенную поддержку всему автопрому".

Больше всего автокредитов в июле взяли в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, а также в Татарстане, и Краснодарском крае.