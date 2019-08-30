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30.08.2019 11:27
Рубрика: Долги и кредиты

В июле граждане взяли рекордный объем автокредитов

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Банки в июле выдали гражданам почти 70 миллиардов рублей автокредитов. Это рекордный показатель за весь период наблюдения с 2014 года, отмечает в своем отчете Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Рост автокредитования связан с возобновлением действия госпрограмм льготного приобретения автомобилей, считают специалисты.

Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

В июле 2019 года сумма выданных автокредитов (на новые и авто с пробегом) составила 69,5 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель увеличился на 34,2 процента (в июле 2018 года - 51,8 миллиарда рублей).

"В июле 2019 года выросли как количество выданных автокредитов, так и их объемы, - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Этому, в первую очередь, способствовало выделение с 1 июля дополнительных средств на реализацию государственных программ льготного автокредитования. В последние годы госпрограммы оказывают существенную поддержку всему автопрому".

Больше всего автокредитов в июле взяли в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, а также в Татарстане, и Краснодарском крае.