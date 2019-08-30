В Москве начались осенние пробки

За последние две недели средний уровень столичных пробок вырос на полбалла. А всего в среднем должен увеличиться на 0,8 балла. Это выяснили в своем исследовании аналитики сервиса "Яндекс.Пробки".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, за лето с мая средний уровень дорожных заторов снизился с 5,5 балла до 3,9, но в августе начал расти в обратную сторону - в Москву возвращаются отпускники и студенты. Также с 1 сентября, когда многие начнут возить детей в школы, станет интенсивнее и утренний час пик.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения также спрогнозировал рост трафика с 26 августа, особенно около торговых центров, куда многие приезжают за последними покупками перед школой.

До декабря в "Яндексе" больше не ждут резких скачков трафика - последние две недели перед Новым годом традиционно считаются самыми сложными: все ездят по Москве, покупают и развозят подарки.

Кстати, больше всего к осени пробок становится в Ростове-на-Дону, Самаре и Екатеринбурге - на 1,4 балла, а меньше всего - в Челябинске. Их уровень повышается всего на 0,6 балла. Москва находится на 11-м месте.

Рейтинг прироста пробок в России по "Яндексу" (в баллах)

1. Ростов-на-Дону - 1,4

2. Екатеринбург - 1,4

3. Самара - 1,4

4. Новосибирск - 1,3

5. Казань - 1,2

6. Санкт-Петербург - 1,1

7. Пермь - 1,1

8. Уфа - 1,0

9. Воронеж - 1,0

10. Нижний Новгород - 0,8

11. Москва - 0,8

12. Красноярск - 0,8

13. Омск - 0,7

14. Волгоград - 0,7

15. Челябинск - 0,5