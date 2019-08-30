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30.08.2019 19:26
Рубрика: В мире

В Сербии госпитализирован Патриарх Ириней

Текст: Александр Борисов (Белград)
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Глава Сербской православной церкви Патриарх Ириней в четверг утром госпитализирован в Военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде. Причиной для этого послужило резкое ухудшение состояния его здоровья. Об этом сегодня сообщило местное издание "Вечерние новости".

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Патриарх Ириней: Сербия без Косово - это не Сербия

Подчеркивается, что почти три дня священнослужитель находился на домашнем лечении "из-за крайней истощенности и усталости". Однако в четверг врачи приняли решение перевести его в ВМА. При этом доктора говорят, что состояние здоровья позволяет им сделать положительный прогноз на выздоровление и выписку Патриарха в обозримой перспективе.

Известно также, что главу СПЦ уже навестил президент Сербии Александр Вучич.

Напомним, что Патриарх Сербский с особым теплом относится к России и Русской православной церкви. "Русская церковь является одной из самых сильных православных церквей, играющей огромную роль в современном мире, - подчеркивал он в интервью "РГ". - И Церковь, и русский народ в своем сегодняшнем образе - это что-то удивительное".

В мире Европа Сербия
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