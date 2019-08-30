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Рубрика: В мире

Вертолет США потерял иллюминатор при полете в Японии

Тяжелый транспортный вертолет CH-53 войск США потерял пластиковый иллюминатор по время полета. Размеры упавшей в море детали составляют 58 на 47 сантиметров, вес - один килограмм.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Инцидент произошел у берегов японского острова Окинава, в восьми километрах от берега, передает Kyodo. Каким образом иллюминатор отвалился от хвостовой части винтокрылой машины, пока неизвестно. CH-53 приписан к авиабазе морской пехоты Футэмма. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на территории японского архипелага неоднократно падали различные предметы с американских военных летательных аппаратов. Так, в январе текущего года от американского многофункционального истребителя F-16 отвалилась деталь. Инцидент произошел во время полета над территорией префектуры Аомори в предместье гор Хаккода. А в декабре прошлого года в городе Гинован префектуры Окинава от вертолета США CH-53 также отвалился иллюминатор. Предмет упал на школьную спортивную площадку, где проходили занятия физкультурой. К счастью, все ученики отделались легким испугом.

В мире США В мире Восточная Азия Япония
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