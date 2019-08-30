Вильфанд рассказал, когда на курортах наступит "бархатный сезон"

"Бархатный сезон", напомнил синоптик, наиболее благоприятный период для отдыха на море. В это время температура воздуха и воды примерно одинаковые.

По словам Вильфанда, сейчас Черное море очень хорошо прогрето. В районе Сочи, Адлера температура морской воды доходит до плюс 27 градусов. Севернее- в Крыму - вода прогрелась до 24-25 градусов.

При этом Вильфанд сообщил, что в середине сентября море начнет остывать. У побережья Крыма температура воды может опуститься до 20-21 градуса.