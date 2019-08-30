Вильфанд: Температура в сентябре будет выше нормы на 5 градусов

По его словам, температура воздуха будет превышать норму примерно на 3-5 градусов. И затяжных осенних дождей синоптики тоже не ждут.

В целом на европейской территории температура сентября окажется выше климатической нормы. На азиатской - от Урала до Дальнего Востока - около и выше нормы.

"Бабье лето" тоже будет, но так как у него нет точной даты прихода, пока синоптики ограничиваются аналоговыми сравнениями. Обычно оно наступает в первой половине сентября. За исключением, пожалуй, прошлого года, когда сентябрь был практически весь теплым и солнечным.

Что касается более расширенного прогноза на осенне-зимний период, то он будет представлен после 20 сентября.