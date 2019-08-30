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30.08.2019 13:38
Рубрика: Общество

Вильфанд: Температура в сентябре будет выше нормы на 5 градусов

Текст: Ольга Игнатова
Первая декада сентября из-за прихода блокирующего антициклона окажется в центральных районах России вполне комфортной, рассказал на пресс-конференции в "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха будет превышать норму примерно на 3-5 градусов. И затяжных осенних дождей синоптики тоже не ждут.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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В целом на европейской территории температура сентября окажется выше климатической нормы. На азиатской - от Урала до Дальнего Востока - около и выше нормы.

"Бабье лето" тоже будет, но так как у него нет точной даты прихода, пока синоптики ограничиваются аналоговыми сравнениями. Обычно оно наступает в первой половине сентября. За исключением, пожалуй, прошлого года, когда сентябрь был практически весь теплым и солнечным.

Что касается более расширенного прогноза на осенне-зимний период, то он будет представлен после 20 сентября.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ
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