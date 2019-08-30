Volkswagen разработает красивый и доступный купе-кроссовер

Amazing sketch from José Pavone, Head of Design SAM, - we signed, when we start the Technology Journey Session. @vwbrasil @vwargentina pic.twitter.com/ccEN6ZpZyC — Jürgen Stackmann (@jstackmann) August 15, 2019

Volkswagen пошел по пути Renault. Российское подразделение французского бренда успешно вывело на рынок новый и относительно доступный купе-кроссовер Arkana, и теперь похожим образом намерено поступить бразильское отделение VW.

Купеобразный Volkswagen T-Sport будет разработан в Латинской Америке, а затем разойдется по всему миру, пишет сайт Motor1. Почему Бразилия? Потому что здесь, в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу уже выпускают Polo и Virtus, а T-Sport встанет на их же платформу MQB-A0. Это, к слову, означает, что полного привода у модели не будет.

Другая техническая информация - пока на уровне слухов. Предполагается, что оснащать купе будут литровым турбированным мотором с отдачей в 128 л.с., а также атмосферным 117-сильным 1.6. Машина с такой силовой установкой, по мнению бразильских журналистов, сможет удержаться в ценовой нише до 1,4 млн в пересчете с реалов на рубли.

А как будет выглядеть купе-кроссовер, стало известно из эскиза, который на пластиковой панели сделал маркером руководитель дизайна VW в Латинской Америке Хосе Павоне. Глава Volkswagen Юрген Стакманн сначала поставил под скетчем свою подпись, а затем опубликовал фотографию с рисунком у себя в Twitter.

Как предполагает Uol, премьера новинки состоится уже в мае 2020 года.