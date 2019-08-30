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30.08.2019 15:32
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen разработает красивый и доступный купе-кроссовер

Текст: Андрей Полухин

Volkswagen пошел по пути Renault. Российское подразделение французского бренда успешно вывело на рынок новый и относительно доступный купе-кроссовер Arkana, и теперь похожим образом намерено поступить бразильское отделение VW.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Купеобразный Volkswagen T-Sport будет разработан в Латинской Америке, а затем разойдется по всему миру, пишет сайт Motor1. Почему Бразилия? Потому что здесь, в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу уже выпускают Polo и Virtus, а T-Sport встанет на их же платформу MQB-A0. Это, к слову, означает, что полного привода у модели не будет.

Другая техническая информация - пока на уровне слухов. Предполагается, что оснащать купе будут литровым турбированным мотором с отдачей в 128 л.с., а также атмосферным 117-сильным 1.6. Машина с такой силовой установкой, по мнению бразильских журналистов, сможет удержаться в ценовой нише до 1,4 млн в пересчете с реалов на рубли.

Фото: www.autohome.com.cn/
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А как будет выглядеть купе-кроссовер, стало известно из эскиза, который на пластиковой панели сделал маркером руководитель дизайна VW в Латинской Америке Хосе Павоне. Глава Volkswagen Юрген Стакманн сначала поставил под скетчем свою подпись, а затем опубликовал фотографию с рисунком у себя в Twitter.

Как предполагает Uol, премьера новинки состоится уже в мае 2020 года.

#Volkswagen