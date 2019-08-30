Врач рассказала о внезапном вреде кофе при усталости

Как пояснила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова, в большом количестве кофе грозит достаточно неприятными состояниями людям с хронической усталостью.

Так, если вы много работаете и мало отдыхаете, при этом предпочитая снимать накопившуюся усталость с помощью бодрящего напитка, то стоит иметь ввиду - это чревато мигренозными болями и проблемами со сном

- Через какое-то время кофе просто перестает действовать, он не бодрит. Тогда начинается обратный процесс, когда вся усталость наваливается разом, - объяснила врач.

Кроме того, от кофе рекомендуется воздержаться людям с пониженным давлением и тем, кто имеет "склонность к послаблению стула". В этих случаях лучше пить чай, передает vm.ru.

Ранее исследователи из Великобритании заявили, что употребление трех-четырех чашек кофе в день оказывает, в основном, нейтральный эффект на здоровье или приносит "некоторую пользу".