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Вышел второй трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы"

Новости
    30.08.2019, 10:05
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы". Смотрится он заметно пободрее, поувереннее первого, конечно. Но смысл этой затеи все равно ускользает.

Фото: youtube.com
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Короче, у нас тут теперь девочка, которую надо защищать, потому что Сара Коннор давным-давно всех спасла, но, видимо, не до конца. Надо еще немного поспасать. Помимо усохшей, но жилистой Сары Коннор, девочку будет защищать какая-то тетенька, то ли робот, то ли не робот. Говорит, что человек, но сделана явно не из мяса. Ну и Шварценеггер, куда ж без него. Опять старый, но все еще небесполезный.

А противостоит женщинам с детьми и пенсионерам какой-то злой робомужик. И размножающиеся делением злые робороботы.

Поставил "Темные судьбы" - обещан рейтинг R, за что спасибо - Тим Миллер, подаривший нам первого "Дэдпула". Под чутким руководством Самого Джеймса Кэмерона, покорителя глубин и далеких планет. Который, помнится, на голубом глазу нам "Генезис" тогда нахваливал.

Премьера фильма "Терминатор: Темные судьбы" в России состоится 31 октября.

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