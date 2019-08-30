Xiaomi представила мощный 64-мегапиксельный смартфон. Можно брать?

29 августа Xiaomi провела презентацию, на которой представила два новых смартфона - Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Отличия между моделями, несмотря на внешнее сходство, весьма существенные.

Оба аппарата имеют FullHD+ экран с каплевидным вырезом под фронталку, а также четырехмодульную основную камеру, но на этом сходства заканчиваются, а различия начинаются.

Redmi Note 8 работает на процессоре Snapdragon 665 - не очень шустром, зато энергоэффективном. Объем памяти стандартный - 4 или 6 Гб ОЗУ, 64 или 128 Гб ПЗУ, фронталка на 13 мегапикселей, аккумулятор неплох - 4000 мАч. Зато нет модуля NFC - он достался старшей модели.

Разрешение основной камеры - 48 мегапикселей, при этом во время презентации основное внимание было уделено не ей, а 64-мегапиксельному модулю, который стоит в Redmi Note 8 Pro.

Последний действительно заслуживает и внимания, и уважения - хотя бы благодаря детализации снимков. Процессорная система в "прошке" MediaTek Helio G90T - мощнее и рвет на части многих конкурентов.

Разрешение фронтальной камеры немного повыше - 20 мегапикселей, но оптика, вероятнее всего, и там, и там стоит одинаковая, поэтому разница вряд ли будет заметна. Объемы памяти в обеих моделях одинаковые, зато у версии Pro аккумулятор емче - 4500 мАч. Если, а это час-полтора прибавки к времени автономной работы. Ну и не стоит забывать про NFC.

Итак, Redmi Note 8 - достаточно проходная модель, и брать ее на смену Redmi Note 7 смысла, пожалуй, нет. Ощутимого прироста в быстродействии, скорее всего, никто не заметит, да и остальные характеристики не назовешь прорывными.

Цена привлекательна - от 9400 рублей для китайского потребителя. Глобальная версия для России и Европы появится на AliExpress дороже на тысячу-полторы, но и за такие деньги это будет вполне достойный аппарат. Те, кто хочет актуальный аппарат за небольшую сумму, рекомендуется к покупке. Если денег не так много - можно взять и Redmi Note 7 (или кого-то из конкурентов, которых навалом).

Другое дело - 64-мегапиксельная "прошка" с NFC для тех, кто грезит бесконтактной оплатой всего и вся. В Китае цены на нее стартуют от 13100 рублей (если переводить из юаней по актуальному курсу), до России модель доберется, прибавив в цене несколько тысяч рублей.

Сейчас китайская версия Redmi Note 8 Pro, которая обычно дешевле глобальной, доступна на AliExpress по цене 15500 рублей, поэтому на старте продаж "глобалка" будет стоить тысяч 17, не меньше. За эти деньги есть масса других неплохих смартфонов, включая Samsung Galaxy A50 (тоже с NFC, но аккумулятор послабее).

Зато спустя два-три месяца после начала продаж цены на Redmi Note 8 Pro снизятся, и тогда его можно будет смело покупать. Конкурентов с такой же камерой и таким же аккумулятором у этой модели пока что просто нет. К этому времени и результаты тестов подоспеют - станет ясно, как аппарат ведет себя в повседневной жизни и под нагрузкой в играх.