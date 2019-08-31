10 полезных мобильных приложений для водителей

Автомобиль дарит его владельцу чувство свободы и возможность самостоятельно планировать поездку. Но порой водителю бывает сложно найти помощь или узнать дорогу. Мобильные приложения могут заметно облегчить путешествие и даже сэкономить время и деньги. Мы собрали в одном тексте самые полезные программы для смартфона, которые помогут составить маршрут, найти заправку, ночлег или техпомощь и предупредят о проблемах на дороге.

Яндекс. Навигатор

Пожалуй, наиболее полное по функционалу приложение для навигации. Работает в ряде стран бывшего СССР и Турции.

При наличии интернета ориентируется на дорожную ситуацию и предлагает оптимальный маршрут, рассчитывая время проезда и расстояние до конечной точки. Помогает найти заправки, магазины и свободные парковки, а также показывает скорость движения машины, предупреждая о ее превышении. А еще приложением легко управлять голосом - с помощью Алисы, которая может также поиграть в слова или другие интеллектуальные игры.

Android

App Store

Maps.me

Если работа Google Maps или Яндекс.Навигатора не устраивает, то приложение Maps.me будет кстати. Оно особенно популярно в путешествиях за границей при отсутствии интернета. Правда, подробнейшие карты местности необходимо скачать заблаговременно.

Android

App Store

Redigo

Приложение объединяет в себе навигатор и удобный гид по различным городам. Даже если нет интернета, все равно можно посмотреть, где находятся обязательные к посещению места. Программа содержит общую информацию: историю, валюту, язык, разговорник и последние актуальные события.

Android

App Store

Видеорегистратор RoadAR

После установки Road AR смартфон не только записывает видео поездки, но и распознает дорожные знаки, обозначения и скоростные ограничения. Во время работы приложение занимает большой объем оперативной памяти. Поэтому его считают удачной, но все же временной альтернативой видеорегистратору.

Android

App Store

HUD АнтиРадар

Во-первых, это цифровой спидометр с функцией напоминания о превышении ограничения скорости. Во-вторых, это радар-детектор, предупреждающий о камерах фиксации ПДД. Во-вторых, это портативный проекционный дисплей. В темное время суток смартфон с включенным приложением можно положить под лобовое стекло, на котором, словно в премиальном автомобиле, будет отображаться вся необходимая информация.

Android

App Store

MultiGO

Приложение показывает актуальные цены на различных АЗС. Для удобного поиска есть фильтр с множеством параметров: вид топлива, бренд, бонусная программа и т.д. Через приложение можно проложить оптимальный маршрут и найти гостиницу.

Android

App Store

МЭТР

Приложение является агрегатором услуг по эвакуации и техпомощи. Программа подбирает компанию, способную решить возникшую проблему. Ситуации бывают разные: от замены колеса и "трезвого водителя" до аварийного вскрытия и ремонта.

В течении минуты операторы найдут ближайший эвакуатор или подходящую станцию техобслуживания. При использовании приложения на услугах техпомощи можно сэкономить. Кроме того, все работы застрахованы, а их стоимость не отличается от первоначальной.

Android

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Первая помощь

Не каждый знает, как правильно оказать первую медицинскую помощь. Чтобы не ошибиться и помочь нуждающимся, установите мобильное приложение. В нем есть советы, которые пригодятся и при легком недомогании, и при серьезном ДТП.

Android

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Штрафы ГИБДД

Сервисов по оплате штрафов ГИБДД немало, но рекомендуем воспользоваться официальным приложением на "Госуслугах". Оно позволяет оперативно получать информацию о штрафах за нарушения правил дорожного движения и оплачивать их со скидкой.

Android

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Airbnb

Путешествие на машине дает возможность самим планировать поездку и пройти не только по туристическим маршрутам. Через Airbnb арендуют недвижимость по всему миру. Здесь не только квартиры и комнаты, но и целые дома и роскошные виллы.

Еще сервис предлагает массу информации о местных развлечениях. Приложение поможет найти хорошее кафе и грамотного гида. Пользователей привлекает то, что можно жить как местный и выбирать необычные экскурсии.

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