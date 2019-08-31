10 полезных мобильных приложений для водителей

Яндекс. Навигатор
Пожалуй, наиболее полное по функционалу приложение для навигации. Работает в ряде стран бывшего СССР и Турции.
При наличии интернета ориентируется на дорожную ситуацию и предлагает оптимальный маршрут, рассчитывая время проезда и расстояние до конечной точки. Помогает найти заправки, магазины и свободные парковки, а также показывает скорость движения машины, предупреждая о ее превышении. А еще приложением легко управлять голосом - с помощью Алисы, которая может также поиграть в слова или другие интеллектуальные игры.
Maps.me
Если работа Google Maps или Яндекс.Навигатора не устраивает, то приложение Maps.me будет кстати. Оно особенно популярно в путешествиях за границей при отсутствии интернета. Правда, подробнейшие карты местности необходимо скачать заблаговременно.
Redigo
Приложение объединяет в себе навигатор и удобный гид по различным городам. Даже если нет интернета, все равно можно посмотреть, где находятся обязательные к посещению места. Программа содержит общую информацию: историю, валюту, язык, разговорник и последние актуальные события.
Видеорегистратор RoadAR
После установки Road AR смартфон не только записывает видео поездки, но и распознает дорожные знаки, обозначения и скоростные ограничения. Во время работы приложение занимает большой объем оперативной памяти. Поэтому его считают удачной, но все же временной альтернативой видеорегистратору.
HUD АнтиРадар
Во-первых, это цифровой спидометр с функцией напоминания о превышении ограничения скорости. Во-вторых, это радар-детектор, предупреждающий о камерах фиксации ПДД. Во-вторых, это портативный проекционный дисплей. В темное время суток смартфон с включенным приложением можно положить под лобовое стекло, на котором, словно в премиальном автомобиле, будет отображаться вся необходимая информация.
MultiGO
Приложение показывает актуальные цены на различных АЗС. Для удобного поиска есть фильтр с множеством параметров: вид топлива, бренд, бонусная программа и т.д. Через приложение можно проложить оптимальный маршрут и найти гостиницу.
МЭТР
Приложение является агрегатором услуг по эвакуации и техпомощи. Программа подбирает компанию, способную решить возникшую проблему. Ситуации бывают разные: от замены колеса и "трезвого водителя" до аварийного вскрытия и ремонта.
В течении минуты операторы найдут ближайший эвакуатор или подходящую станцию техобслуживания. При использовании приложения на услугах техпомощи можно сэкономить. Кроме того, все работы застрахованы, а их стоимость не отличается от первоначальной.
Первая помощь
Не каждый знает, как правильно оказать первую медицинскую помощь. Чтобы не ошибиться и помочь нуждающимся, установите мобильное приложение. В нем есть советы, которые пригодятся и при легком недомогании, и при серьезном ДТП.
Штрафы ГИБДД
Сервисов по оплате штрафов ГИБДД немало, но рекомендуем воспользоваться официальным приложением на "Госуслугах". Оно позволяет оперативно получать информацию о штрафах за нарушения правил дорожного движения и оплачивать их со скидкой.
Airbnb
Путешествие на машине дает возможность самим планировать поездку и пройти не только по туристическим маршрутам. Через Airbnb арендуют недвижимость по всему миру. Здесь не только квартиры и комнаты, но и целые дома и роскошные виллы.
Еще сервис предлагает массу информации о местных развлечениях. Приложение поможет найти хорошее кафе и грамотного гида. Пользователей привлекает то, что можно жить как местный и выбирать необычные экскурсии.