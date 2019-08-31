Андрей Воронцевич: Наводить красоту - не наш метод

Не можем без нервяков, Андрей?

Андрей Воронцевич: Начали хорошо. Все были настроены. Потом что-то случилось. Какие-то фолы непонятные, четыре подряд. Понятно, не стоит пенять на судей, но тут совсем непонятный момент был. Но все терпели. Знаете, когда идет несправедливость, когда за малейшее касание получаешь фол. Был момент чрезмерного эмоционального всплеска, наверное, из-за большого желания. И вместо того, чтобы мы навязали им свою игру, произошло немного наоборот. Но мы узнали вкус чемпионата, уверен, что дальше сможем добавить. Переживаний было много, это нормально. Но главное дотерпели, остались вместе и довели концовку до победы.

Отпустило?

Андрей Воронцевич: Да, на самом деле прям здорово и классно. Спасибо всем, опять же болельщикам, они перекрикивали всех. У нигерийцев два болельщика было: их главный тренер и второй тренер. И сын тренера. А если серьезно, это поддержка была для нас очень важна. С первых минут, когда включили гимн и до самой концовки.

А что в чемодане?

Андрей Воронцевич: Вот такой приятный сюрприз, лучшему игроку матча.

Это конкретно тебе или на всю команду?

Андрей Воронцевич: Это мой. Но я отдаю себе отчет, что в командных видах спорта индивидуальный успех невозможен без помощи партнеров.

Как оценишь сегодня игру Михаила Кулагина?

Андрей Воронцевич: Он молодец, разбросался, почувствовал игру. Но главное он понял: не надо форсировать. У нас командная игра, никого не хватит, чтобы играть по 40 минут, особенно с такой агрессивной защиты. Миша понял, что мы можем создавать ему моменты, выводить на открытый бросок. А наводить красоту, бросать через три руки, как Джеймс Харден, - это не наш метод. Повторюсь, что из-за волнения все-таки сделали много потерь, в том числе и я. Все это расстраивает. Надеюсь, подчистим это на видеопросмотрах и сократим количество потерь.

Что скажешь о судействе?

Андрей Воронцевич: Честно, мертвые судьи. "Мертвяки". Они, наверное, не знают, как судят в Европе, когда допускается небольшой контакт. Но мы же не неженки. Но, думаю, они перестроятся по ходу турнира. Судьи, я в вас верю.

Все говорили, что если победим Нигерию, то практически наверняка выйдем в следующий раунд. Вот, победили. Концентрацию не потеряем?

Андрей Воронцевич: Надеюсь, наоборот, это придаст нам уверенности. Чтобы мы вышли с большим позитивом, с верой в себя. Все с потенциалом, каждый может раскрыться, но как команда мы должны добавлять. Думаю, все это понимают.